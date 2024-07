Orban non si fa intimidire dall' Ue Dopo Putin e Xi vola da Trump

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

Viktorsi muove da leader, da quando l'Ungheria ha preso la presidenza di turno dell'Ue,ha cambiato passo e senza avvisare i vertici dell'Unione europea ha iniziato la sua personale "missione di pace". Il presidente ungherese è andato prima in Ucraina da Zelensky, poi ha incontratoin Russia e successivamente ha visto anche Xi Jinping a Pechino. Ma a quanto pare, nonostante le minacce provenienti dagli altri Paesi Ue di provvedimenti nei suoi confronti per questi negoziati non autorizzati,non ha nessuna intenzione di fermarsi. A sorpresa, il prossimo incontro non sarà con il presidente degli Stati Uniti Biden, ma volerà a Mar a Lago dal possibile suo successore, Donald.