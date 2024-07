Non riattaccare recensione | Barbara Ronchi è la stella che illumina questo Drive all’italiana

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 11 luglio 2024) La nostradi Non, secondo lungometraggio di Manfredi Lucibello con protagonista una splendida: un thriller che si fonde col road movie quasi tutto girato all’interno di un abitacolo, sulle orme di Locke ma con una propria identità Se c’è un film in grado di evidenziare l’enorme di talento diè Non. Già presentata allo scorso Festival di Torino, dovesi è aggiudicata la menzione speciale alla miglior attrice, la seconda pellicola di Manfredi Lucibello è in parte modulata sull’evoluzione del racconto di Locke per poi staccarsene specialmente nel terzo atto, grazie anche ad una performance totalizzante dell’attrice romana. Non sempre la scrittura regge, ma la tensione drammaturgica è ben sostenuta permettendo alla pellicola di chiudere in volata.