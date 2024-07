MTG Universe Beyond | Assassin’s Creed è disponibile

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 11 luglio 2024) L’Animus ha una nuova destinazione: Magic: The Gathering. Fai un Salto della Fede e tuffati in una nuova versione del gioco che adori e trova armi, personaggi e località reali che ti aspettano sul campo di battaglia. L’unico modo per scoprire i segreti del passato è seguire i passi degli assassini che ti hanno preceduto, e imparerai quanto sia importante essere rapidi, precisi e non mostrare mai la propria mano. Panoramica del set KIT INIZIALE – Il tuo addestramento da Assassino inizia qui. Preparati per le tue prime partite a Magic con due mazzi a temae impara le regole con la guida inclusa. COLLECTOR BOOSTER – Abbellisci il tuo mazzo da Assassino esperto con le Collector Booster, piene di rare, foil scintillanti e trattamenti speciali esclusivi.