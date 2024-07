Morgan a valanga dopo le accuse della ex e la bufera lo sfogo-fiume | I mostri

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 11 luglio 2024) «Oggi piacciono i. Se il mostro fossi io, vi piacerei. Io non vi piaccio perché gli angeli non piacciono ai. Gli angeli stiano con me». Lo ha scritto sui suoi profili social, sotto processo a Lecco per presunti atti persecutori nei confronticantautrice Angelica Schiatti, attuale compagna del cantautore Calcutta. «Gli angeli stiano con me, la poesia, la musica, la gentilezza, la parola, la comprensione, la pazienza, l'impegno, la lealtà, la meraviglia. Istiano con loro, la bramosia, la distruzione, l'odio, la vendetta, la mutilazione, la menzogna, il tradimento, il ricatto. A voi la scelta», ha digitato l'artista. E ancora: «Bestie violente e misantropi untori e boia stiano dalla parte di starfuckers e mafiosi.