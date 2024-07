LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | quattro fuggitivi ma il gruppo controlla a due minuti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDELADEL GIRO D’ITALIA FEMMINILE DALLE 11.40 14.53 Velocità che, dopo lamaestosa e super esigente di ieri, comunque rimane alta. Dopo due ore di corsa la media è di 46.574 km/h, anche se c’è da dire che la carovana ha trovato parecchia discesa. 14.50 Quasi una novità la fuga in questa Grande Boucle, con le tappe per velocisti che finora si sono quasi corse tutte ecompatto.gli attaccanti sono andati via praticamente nel momento della caduta, che ha visto coinvolto senza conseguenze Pogacar, sfruttando quindi un attimo di apprensione in. 14.47 Ricordiamo la composizione del quartetto di testa: Valentin Madouas, Quentin Pacher (Groupama – FDJ), Anthony Turgis (TotalEnergies) e Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) 14.