L’Ausl di Bologna entra nell’élite internazionale con l’attestato di eccellenza platino

(Di giovedì 11 luglio 2024), 11 luglio 2024 –dida oggi è anche platinata. Accreditation Canada, un ente no profit che si occupa di accreditamentodi servizi sociosanitari, ha consegnato all’Azienda un attestato di. Per ottenere questa certificazione riconosciuta in tutto il mondo, un'azienda sanitaria deve dimostrare che le proprie prestazioni e le relative modalità operative rispondono a un set di standard validati da una commissione esterna, composta da esperti di calibro. L'Azienda Usl diè infatti stata accreditata su 35 standard, corrispondenti a circa 4000 criteri di sicurezza e qualità delle cure, che coprono tutti i servizi offerti dall'Azienda sanitaria. Il percorso di accreditamento, avviato nel settembre 2021 e coordinato dal ‘Governo clinico, Ricerca, Formazione e Sistema Qualità’, è primo nello storico di Accreditation Canada per complessità dei servizi e numero di professionisti coinvolti: 131 i progetti di miglioramento avviati dall'Azienda USL diper aderire agli standard interazionali, con la partecipazione attiva di quasi 3000 professionisti.