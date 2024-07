L’assessora debuttante a Cesena | Progetti per i giovani più voce agli universitari e Cesena città di pace

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Giorgia Macrelli, 28 anni, della giunta extralarge con nove assessori scaturita dai nuovi parametri dellaco-capoluogo, èpiù giovane. Il sindaco Enzo Lattuca le ha assegnato le deleghe alle politicheli, dei diritti e politiche delle differenze, dell’Università e ricerca, deiEuropei e della. Dove è avvenuto il suo incontro con la politica assessora Giorgia Macrelli? «A casa, a scuola,scout, nelle altre associazioni che frequento da quando sono adolescente. Anche il personale è politico. Poi c’è stato l’incontro con Fondamenta, un gruppo di persone di sinistra e ambientaliste che in questi anni ha lavorato seriamente, con coesione, pur non essendo rappresentati in consiglio comunale, su molteplici problematiche che riguardano la vita della comunità, dal tema della mobilità sostenibile, alle problematiche ambientali, ai diritti per tutti e tutte» Chi le ha chiesto di entrare in lista? «Conoscevo Damiano Censi grazie a Mediterranea, è stato lui a chiedermi di entrare a far parte della comunità politica e a propormi la candidatura nella lista Fondamenta Avs».