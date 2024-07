Lascio l’ambito tecnico Ora Scienze politiche

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Biajo Blanc, neodiplomato all’Itis Nullo Baldini, indirizzo elettronica, cosa pensa della cerimonia di premiazione di oggi? "Essere qui oggi per me significa molto, fino all’ultimo non ero sicuro di raggiungere il cento quindi sono molto soddisfatto del risultato e felice di trovarmi insieme ad altri che hanno raggiunto questo obiettivo". Cosa rimarrà di più di questi 5 anni? "Sono grato ai miei insegnanti per aver appreso da loro punti di vista differenti e per avermi motivato a studiare anche ciò che mi piaceva meno, come la matematica che non è mai stata il mio forte. Poi mi mancheranno le ore in laboratorio che ci sono servite a mettere in pratica e capire al meglio quello che studiavamo in classe". Progetti per il futuro? "Mi sono iscritto al corso di International Studies del campus di Forlì.