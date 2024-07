Lamborghini Milano porta innovazione e potenza in riva al mare

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 11 luglio 2024) Una serata inalall’insegna di esclusività,, inserita nella suggestiva cornice della baia di Paraggi, in Liguria. Protagonista dell’evento organizzato daieri sera, martedì 9 luglio, alla Langosteria di via Paraggi al, 1, S. Margherita Ligure, laRevuelto, primo esemplare della Casa del Toro dotato di motore V12 ibrido. Questo modello incarna l’anima e il DNA del celebre marchio di Sant’Agata Bolognese, continuando la tradizione dei suoi illustri predecessori come Miura, Countach, Diablo, Murciélago e Aventador. Con il suo motore V12 che sprigiona oltre 1000 cavalli, la Revuelto si distingue per essere la perfetta fusione di ingegneria e design. Michele Brusa, general managerdi Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia, in dialogo con la giornalista e presentatrice della serata Manuela Boselli, ha spiegato: “Stiamo assistendo a un momento epocale ed emozionante per: la Revuelto V12 è un’icona degna dei modelli che l’hanno preceduta.