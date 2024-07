La Spagna sente di aver già vinto | tra il bel gioco e Yamal si parla solo di noi Relevo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 11 luglio 2024) Laè in finale a Euro2024 contro l’Inghilterra. Tuttavia,scrive che qualsiasi cosa accada, le Furie Rosse hanno già, dominando ilcontro le nazionali più forti d’Europa. Lavincitrice morale di Euro2024 Qualsiasi persona o giornalista che si incontra in Germania ricordano ladi Xavi, Iniesta, Ramos, Torres, Busquets quel modo di giocare e di sentire il calcio. Lo stesso accade con l’Olanda, in campo vedono in Simons, Gakpo o Depay le reminiscenze dei campioni del 1988. Come l’Italia dell’82, quando sivadei gol di Rossi e le parate di Zoff. Vi ricordate la nazionale italiana, campione in carica, che ora sembra così scarsa? O di quella Francia di Deschamps che aveva fatto due finali mondiali (una vinta) ma a cui, ad ogni conferenza stampa, viene chiesto perché la sua squadra gioca così male? Qualcosa di simile accade anche in Inghilterra, salvata dal suo terzo supplementare consecutivo da Watkins.