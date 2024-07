Italia spaccata in due | in arrivo temporali al Nord afa e caldo al Centro-Sud

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 11 luglio 2024) AGI - Intensa ondata diafricano che attanaglia la nostra Penisola portando temperature al di sopra delle medie anche di 6-8 gradi. Sulle regioni del-Sud non si escludono punte anche superiori ai +40 gradi sulle zone interne. Discorso diverso invece per ildove da domani tornerà ad aumentare l'instabilità con possibilità di acquazzoni eanche intensi, specie su Alpi e alte pianure. Anche il weekend vedrà l'instabilità protagonista aldove avremo anche un'attenuazione della calura. Proseguirà invece no stop l'ondata disulle regioni-meridionali. Ultimi aggiornamenti delMeteono che per la prossima settimana confermano una nuova spinta dell'anticiclone africano verso il Mediterraneo con tempo stabile eintenso.