Internet è pieno di siti e giornalisti che non esistono

(Di giovedì 11 luglio 2024) di Andrea Zitelli Non più solo per creare una foto o manipolare un video. Le reti di disinformazione usano l’intelligenza artificiale anche per scrivere decine di articoli e riempiredi news così da renderli credibili agli occhi del lettore medio e veicolare storie del tutto inventate. Ma facciamo un passo indietro. Nei primi giorni di luglio, un sito francese chiamato Verite Cachee France ha pubblicato la notizia secondo cui Olena Zelenska, moglie del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, avrebbe ordinato per 4,5 milioni di euro la nuova Bugatti Tourbillon, una supercar prodotta dalla nota casa automobilistica francese. Nell’articolo vengono presentate due presunte prove dell’acquisto: la testimonianza video diffusa sui social da un dipendente della concessionaria Bugatti di Parigi di nome «Jacques Bertin» e la copia della fattura della nuova auto.