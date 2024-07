Il copyright sui contenuti è sacro ma c’è chi ne fa un affare e trolla tutti su Internet

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Una mattina ti svegli, accendi lo smartphone, guardi le mail in entrata e trovi una mail in aggressivissimo legalese che ti intima di pagare una cifra da capogiro per aver utilizzato un’immagine presa dasenza avere la licenza. Mai successa una cosa simile? Spero per voi di no. Negli ultimi anni, richieste come questa, hanno seguito il moltiplicatore della presenza di ognuno di noi sul web: più attività imprenditoriali o creative autonome riversiamo sue sui social e più è alto il rischio di incappare in una qualche forma di violazione del diritto d’autore. Capita, poi, che alcuni individui o agenzie, trasformino la richiesta di risarcimento di un danno a fine ultimo della causa: la parola finale su una foto – il materiale “più litigato” nelle dispute sul diritto d’autore – utilizzata senza aver pagato nulla oppure una foto pubblicata da uno stock creative commons, come Flickr, dove l’utilizzo può essere gratuito ma a certe condizioni, può averla solo il giudice.