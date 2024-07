Il Colpo di Mezzanotte Valentini prima o poi sarà viola Anche Thorstvedt è vicino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Firenze, 12 luglio 2024 - Il secondodel mercato estivo della Fiorentina è (quasi) fatto. Nicolas, difensore argentino classe 2001 del Boca Juniors, è a un passo dal diventare un calciatore. Ma c'è un però, perché non è una trattativa - per così dire - canonica.ha il contratto in scadenza con il Boca fino al 31 dicembre 2024. Dal 1° gennaiolibero di accordarsi con chi vuole e ha ormai scelto la Fiorentina. Il clubsta però lavorando in queste ore per anticipare il suo arrivo già in questa sessione estiva. Servirà un piccolo esborso economico per accontentare il club argentino. Due milioni, forse qualcosa in più. Le diplomazie sono all'opera per cercare di limare le richieste. In mezzo c'è il calciatore che spinge per arrivare subito a Firenze ed evitare così di rimanere fermo altri cinque mesi.