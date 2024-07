HOPEX Intelligence | l’AI al servizio dell’Enterprise Architecture

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di giovedì 11 luglio 2024) Milano 11 Luglio 2024 – MEGA International, azienda di riferimento nel software SaaS per l’architettura aziendale (EA), ha annunciato oggi il lancio della sua suite completa di servizi di intelligenza artificiale, “”, integrata nell’ultima versione del prodotto,Aquila. Progettata per rivoluzionare il flusso di lavoro quotidiano degli utenti,promette miglioramenti significativi per accelerare l’esecuzione e automatizzare le varie attività. Sulla scia del successo dell’introduzione dell’APM ( Application Portfolio Management) guidata dall’intelligenza artificiale conAquila alla fine del 2023,prosegue l’integrazione dell’intelligenza artificiale nel software. Ciò consente agli utenti di disporre di una maggiore automazione e di un’interazione più intuitiva.