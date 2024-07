FOUR SEASONS QUINTET sono in radio dal 12 luglio con PALOMAR

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 11 luglio 2024) Da venerdì 122024 sarà in rotazionefonica “”, il nuovo singolo dei. Fuori “” dei ForDal 122024 sarà in rotazionefonica “”, il nuovo singolo dei. Cosa rappresenta “”? “” è una contaminazione tra swing & pop contemporaneo e racconta di un incontro casuale e straordinario con il re dello swing, Benny Goodman. Da lì, come per “magia”, ilto si ritroverà trasportato alla notte del 21 agosto 1935 in cui si narra che proprio alBallroom, lo storico locale situato a Los Angeles, Benny Goodman con la sua orchestra diede vita alla swing era. Gli artisti commentano così la nuova release: “rappresenta l’esaltazione della nostra voglia di sperimentare l’unione tra innovazione e tradizione.