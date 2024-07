Fedez in ospedale ipotesi nuova emorragia interna | le immagini

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 11 luglio 2024)è di nuovo in: non è un’bensì una certezza, emente si tratta di un’. A confermarlo è proprio lui, con una storia social che lo vede a letto, in una struttura sanitaria non meglio precisata, con il commento: “Sono tipo dj Khaled quando dice “another one” ma con le emorragie interne”. Il rapper ed imprenditore ha anche postato una strofa di unapossibile canzone, che dice “Sbagli se pensi che non ho mai amato/Per te avrei ucciso ma tu mi hai fermato/I buchi allo stomaco che mi son fatto/ Per tutto lo schifo che ho accumulato”. A commento, dice: “Pensare che l’ho scritta ieri notte” L'articoloin: leproviene da The Social Post. .