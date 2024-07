Fearless Five il nuovo album di Enrico Rava

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 11 luglio 2024) ©Fondazione Musica Per Roma / foto Riccardo Musacchio / MUSAMILANO – E’ uscito “”, ildi, pubblicato dalla Parco della Musica Records su cd e digitale. In questoprogetto,è alla guida di un quintetto “senza paura” composto da una nuova generazione di musicisti, che mette insieme energie giovani e creative, insieme all’enorme esperienza del band leader. Registrato a febbraio 2024 negli studi della Casa del Jazz di Roma,sarà presentato in concerto il 14 luglio a Pisa Jazz Rebirth, il 19 luglio a Perugia per Umbria Jazz, il 1 agosto a Sogliano (LE) per il Locomotive Jazz Festival e il 7 settembre all’Open Jazz di Ivrea. Ancora una volta,è riuscito a dare vita a una formazione fresca ed eccitante.