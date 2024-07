F1 Red Bull | Sergio Perez rischia il posto Una clausola particolare nel suo contratto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 luglio 2024) Nonostante abbia da poco rinnovato il suocon la Reda fine anno di rimanere a piedi. Colpa del suo rendimento e di una “” posta sul suo accordo con la scuderia anglo-austriaca. A fare luce sulla vicenda è Motorsport.com, il sito specializzato infatti ha riportato che la base del nuovo rinnovo mette in evidenza anche unasecondo la qualepossa essere licenziato se alla prossima pausa estiva, del Mondiale 2024 di F1, arrivi con un distacco superiore ai 100 punti dal suo compagno di squadra Max Verstappen. Al momento fra il messicano e l’olandese intercorrono 137 punti di gap e con i soli GP di Ungheria e del Belgio in agenda prima dello stop per le vacanze, è improbabile pensare cherecuperi 37 lunghezze al tre volte campione del mondo.