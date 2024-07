F1 prosegue la confusione in casa Ferrari Il team porterà due pacchetti differenti tra Ungheria e Spa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 luglio 2024) Dopo il Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024, possiamo ufficialmente dirlo: laa livello tecnico è in mare aperto. Purtroppo per ildi Maranello, però, non vi si trova per godersi le vacanze estive, ma occorre per sottolineare come idi aggiornamenti portati tra Imola e Spagna abbiano mandato inla scuderia emiliana. Una situazione quanto mai complicata, confermata dalla giornata di venerdì in quel di Silverstone con Charles Leclerc che girava con la SF-24 con il pacchetto del Montmelò e Carlos Sainz che lavorava con la vettura in configurazione Imola. Gli ingegneristi hanno avuto modo di comparare le due vetture ed identificare i problemi emersi con l’ultimo aggiornamento, ma trovarsi in uno scenario simile, a metà stagione, è quanto mai allarmante.