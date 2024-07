Emma Raducanu snobba Jannik Sinner | clamorosa rivelazione

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 11 luglio 2024) La campionessa degli Us Open 2021 ha deciso di vuotare il sacco e di ammettere tutto: nessuna considerazione per. Se n’è andata tra gli applausi, ma anche tra le polemiche. Già, perché proprio nel momento in cui sembrava aver finalmente ritrovato se stessa,ha commesso quello che, a detta di molti, sarebbe stato un autentico passo falso. Una mossa deludente. Il riferimento, come facilmente intuibile, è al forfait che ha dato prima di scendere in campo per il doppio misto con Andy Murray.ha confessato di avere un “debole” per Carlos Alcaraz (LaPresse) – Ilveggente.itLo scozzese avrebbe dovuto giocare per l’ultima volta a Wimbledon al suo fianco, ma il fatto che la britannica si sia ritirata alla vigilia del match gli ha impedito, di fatto, di salutare il pubblico dell’All England Club.