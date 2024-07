Double Dragon sta tornando con Revive | Il primo Gameplay Trailer

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di giovedì 11 luglio 2024) Se siete giocatori veterani, e per veterani intendiamo nati e cresciuti nei gloriosi anni 80 e 90, allora non potete non conoscere la celebre serie di, che su NES e nelle sala giochi ha conquistato molti videogiocatori dell’epoca. A quanto pare tornerà nel 2025 con, un nuovo e fantastico capitolo della serie, il quale si è mostrato con ilannunciato cone dettagli A sviluppare il gioco ci sta pensando Yuke, mentre a distribuirlo il compito è affidato ad Arc System Works, noto per i tanti picchiaduro in 2D e non solo. Ad ogni modosarà disponibile su PS5 e Xbox Series, PS4, Xbox One e PC tramite Steam nel 2025. Nonostante il gioco proporrà un comparto grafico e tecnico moderno, resterà fedele alla saga originale, per la gioia di coloro che ci sono cresciuti con i fratelli.