Decreto infrastrutture Professioni tecniche in audizione | Limitare il ricorso ai commissari straordinari

(Di giovedì 11 luglio 2024) Rete Nazionale delle, rappresentata dal Coordinatore Armando Zambrano, e dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Arcangelo Francesco Violo, inpresso l’VIII commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera per discutere dei possibili correttivi al-legge 29 giugno 2024, n. 89, il cosiddetto ‘’. “L’articolatolegge oggetto di conversione – scrive la Rete – si prefigge di rilanciare lee gli investimenti di interesse strategico. La Reteritiene, però, che, per l’effettivo raggiungimento di tali obiettivi occorra migliorare alcuni aspetti della legge. Per il ‘Ponte sullo Stretto’, è indispensabile l’aggiornamento degli studi geologi, geotecnici, sismici e tettonici di quell’area, propedeutici ad ogni attività, così da prevenire la “sorpresa geologica” nelle singole fasi costruttive, per come anche richiesto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per la procedura di VIA, in particolare quanto contenuto nei punti VIA 83 e VIA 84”.