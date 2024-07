Complotto russo per uccidere il Ceo dell’azienda di armi Rheinmetall | salvato dagli 007 Usa e tedeschi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Roma, 11 luglio 2024 - La Russia aveva pianificaton Papperger, amministratore delegato della azienda tedesca produttrice diall’inizio dell’anno. Secondo quanto scrive la Cnn ilè stato sventato da agenti dei servizi segreti Usa e. Ledellain Ucraina Laè il più grande e famoso produttore tedesco di proiettili di artiglieria da 155 mm, decisivi nella guerra in Ucraina. L'azienda sta mettendo a punto anche il Frankenstein, un carro armato costruito su base dei Leopard 1 in grado di abbattere missili e droni, studiato appositamente per l'Ucraina, e il suo Skynex, un sistema di contraerea prodotto in Italia. Inoltre l'azienda ha un accordo con Kiev per la costruzione di una fabbrica di carri armati sul suolo ucraino, come ha confermato lo stesso Papperger sulle pagine del Rheinische Post: una una fabbrica di carri armati del valore di 200 milioni di euro, e capace di produrre fino a 400 Panther KF51 all'anno, perché secondo il presidente dell'azienda tedesca l'Ucraina per vincere la guerra avrà bisogno "di circa 800 carri armati".