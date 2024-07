Come investire nell' economia circolare i metodi da conoscere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Roma, 11 luglio 2024 – Il crescente interesse dei consumatori nei confronti delle buone pratiche ambientali ha spinto anche le aziende a modificare il proprio paradigma produttivo’ottica di una maggiore sostenibilità. Save the planet go green eco-friendly net zero emission clean business ethical, reduce carbon footprint pollution greenhouse gas, reuse and recycle for sustainable Development goals Non a caso, negli ultimi anni si parla sempre più spesso di, ovvero un modello di produzione e consumo che si pone l’obiettivo di estendere il ciclo di vita dei prodotti, riducendo di conseguenza anche i rifiuti al minimo. In quest’ottica, quando un prodotto ha terminato il proprio ciclo di vita, i suoi materiali vengono reintrodotti ove possibile nel ciclo produttivo, così da donare agli stessi una seconda vita e generare nuovo valore per l’azienda.