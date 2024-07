Chi ho accanto ora non sente il bisogno di fare un TikTok mentre sono su un letto d’ospedale | Fedez lancia una frecciatina all’ex Chiara Ferragni?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024)ha condiviso sui social il suo ricovero in ospedale in seguito ad un’altra emorragia interna ed è stato sottoposto a una gastroscopia per fermare la perdita di sangue. Il rapper ha pubblicato sui social una foto daldove con una mano si copre il viso e con l’altra fa il segno della vittoria. Lo scatto è accompagnato dalla didascalia: “tipo DJ Khaled quando dice ‘another one’, ma con le emorragie interne”. Subito dopoha pubblicato un testo: “Sbagli se pensi che non ho mai amato. Per te avrei ucciso ma tu mi hai fermato. I buchi allo stomaco che mi son fatto per tutto lo schifo che ho accumulato“. Poi il commento: “Pensare che l’ho scritta ieri notte”. Il rapper ha poi ringraziato l’equipe medica: “Grazie di cuore ai dottori e gli infermieri che hanno trovato l’emorragia interna prima che fosse troppo tardi, per fortuna”.