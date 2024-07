C’è Shade fra le Onde Tutti in pista all’Aquafan

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) È iniziato il festival Music Wave di Aquafan: a inaugurare la stagione di appuntamenti in Piscinaa Riccione è stato il re del freestyle italiano e hitmaker. Il rapper piemontese ha scatenato il pubblico con i suoi grandi successi. Fisico scolpito e occhiali da sole,ha fatto esplodere la Piscinacon il corpo di ballo di Aquafan, dj Jaro e lo showman local Franky. "Una giornata caldissima ma abbiamo avuto l’onore di inaugurare il festival – dice–. Una giornata che è una hit, con un pubblico che è una hit non potevo non fare le hit dell’estate. Siamo felicissimi io e Jaro di essere qui, è un onore. Aquafan ci piace tantissimo ed è davvero casa". Poco distante, al parco Oltremare, c’era invece Mattia Zaccagni, calciatore della Nazionale e della Lazio, con la moglie Chiara Nasti e il figlio.