Calciomercato Reggiana c’è Filip Brekalo | le prime parole del difensore

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ladi William Viali non ha intenzione di nascondersi e l’obiettivo minimo è quello di disputare una stagione tranquilla in Serie B con prospettive di affacciarsi in zona playoff. Il club ha ufficializzato un innesto interessante: il. “Sono molto felice di essere qui e di vestire la maglia della, questa è una grande opportunità per me e so che la Serie B è un campionato molto importante. Metterò tutto me stesso per aiutare la squadra e l’allenatore, non vedo l’ora di iniziare il mio percorso a Reggio Emilia. Conosco l’Italia perché mio fratello, Josip, ha giocato in Serie A. Sono rimasto impressionato dallo stadio e mi hanno parlato dei fantastici tifosi di questa città”, sono ledel calciatore.