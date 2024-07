Calciatori contro tifosi rissa dopo Colombia-Uruguay | il video incastra Nunez

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di giovedì 11 luglio 2024) Epilogo sconcertante in: idella Celeste salgono sugli spalti e litigano con i, ilLain finale di Coppa America:battuto 1-0 grazie alla rete di Jefferson Lerma e qualificazione per l’atto conclusivo di domenica nottel’Argentina. Non è però il campo a far parlare di sé, nonostante un James Rodriguez in forma magnifica e recordman di assist nella competizione,aver mandato in rete anche Lerma, superando il precedente primato di Lionel Messi. I due numeri 10 si sfideranno nella finale che assegnerà il trofeo con l’Argentina che proverà a difendere la coppa vinta nella precedente edizione. A far parlare però è quanto accaduto al termine della partita, combattuta ma non certo violenta.