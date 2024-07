Avv Mauro Trogu autore insieme a Zuncheddu del libro ‘Io sono innocente’ | Giustizia e legge non sono concetti tra loro ponderabili

Leggi tutta la notizia su 900letterario

(Di giovedì 11 luglio 2024) Una storia vera e sconvolgente, scritta come un romanzo a due voci, quella della vittima Beniaminoe del suo coraggioso avvocato,: “Ioinnocente”, edito da De Agostini è un dramma-thriller che adotta una narrazione ricca di colpi di scena, di aneddoti, ma soprattutto di umanità e di empatia, con il difficile tentativo di far comprendere l’incomprensibile. Purtroppo è inquietante apprendere che chi fa le indagini, e rappresenta lo Stato in questo, le pieghi al suo volere a noi inconcepibile. La, quando inciampa in tali aberrazioni, diventa matrigna e genera profonda sfiducia nel cittadino verso sé stessa. L'articolo Avv.del‘Io: “nontra” proviene da '900 Letterario Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità.