Aiutateci a curare nostra figlia gravemente malata ma spendevano i soldi in viaggi e videogiochi

(Di giovedì 11 luglio 2024) La beneficenza è una bellissima cosa, ma purtroppo ci sono molti truffatori che se ne approfittano del buon cuore della gente per spillare deiche usano poi per un proprio tornaconto personale. Ed è esattamente quello che ha fatto una coppia di genitori che, a quanto pare, avevano davvero una, ma utilizzavano iraccolti tramite un’associazione filantropica della Valsesia, anche lei truffata, per acquistare. La truffa è stata scoperta della Guardia di Finanza di Vercelli che sta indagando su tre persone. La truffa Le Fiamme Gialle, al termine di un’operazione di polizia giudiziaria coordinata dalla Procura di Vercelli, hanno scoperto che tre persone sfruttavano la malattia rara di una bambina per raccogliere fondi tramite un’associazione benefica.