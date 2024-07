A che ora il Tour de France 2024 oggi in tv | orari 11 luglio programma streaming guida RAI ed Eurosport

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 luglio 2024), giovedì 11, si corre la dodicesima tappa delde. Frazione di trasferimento della seconda settimana, con una prima parte mossa e interessante, da cui potrebbe uscire una fuga corposa, e un lungo finale pianeggiante che potrebbe stuzzicare le squadre dei velocisti. Sono 203.6 i chilometri da percorrere per la carovana quest’dalla partenza di Aurillac all’arrivo di Villeneuve-sur-Lot, dove potrebbe esserci una delle ultime occasioni per le ruote veloci di questa Grande Boucle. La prima parte del percorso è decisamente ondulata, con i due GPM di quarta categoria, Côte d’Autoire (2,7 km al 5.7%) e Côte de Rocamadour (2 km al 5.4%), che potrebbero favorire la formazione della fuga. Nella seconda parte di giornata invece è tutto abbastanza pianeggiante e le squadre dei velocisti hanno tutto per potersi organizzare per i loro uomini veloci.