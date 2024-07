10 look dell' ultimo minuto per andare al concerto di taylor Swift a Milano

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 11 luglio 2024) Manca sempre meno a quello che si prospetta essere il’anno: il The Eras Tour disi prepara a lasciare senza fiato (e voce). Il tempo per ripassare, o forse studiare, tutta la discografia’artista è ormai terminato, non resta che decidere ilda sfoggiare il 13 o il 14 luglio a San Siro. Il tempo stringe e quelle scintillanti mise do it yourself che si vedono online sono ormai impossibili da realizzare. Ma non tutto è perduto: come vestirsi aldi? I migliorilast minute dedicati alle ere stilistiche di ogni album.: gli amori e le canzoni che ha dedicato agli ex X Tra fan ci si capisce, anche solo tramite un dettaglio.