Zoë Kravitz ha cambiato il titolo al film Pussy Island | È una parola che la società ancora non accetta

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La star di The Batman ha dovuto modificare il nome del suo primo lungometraggio da regista. Intervistata da Entertainment Weekly, Zoëha raccontato il processo che l'ha portata a dover cambiare la sua opera prima come regista, con protagonisti Channing Tatum e Naomi Ackie. Ildel progetto era. In seguito, il lungometraggio è stato rinominato a causa delle delle perplessità e delle successive decisioni in merito al termine '', giudicato inappropriato. Una decisione che non è piaciuta alla regista, nonostante sia contenta anche del nuovo. Cambio di nome Ilora è intitolato Blink Twice eha spiegato come sono andate le cose:"Mi era stato fatto capire chiaramente che '' .