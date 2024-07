Usa a Washington si apre il vertice della Nato | l’Alleanza Atlantica alla prova delle guerre in Ucraina e nella Striscia di Gaza

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Tutti gli occhi delin corso nel gigantesco Centro congressi del centro diD.C. sono concentrati sulla guerra in, che va avanti ormai da quasi due anni e mezzo. I 32 Stati membri, Italia compresa, faranno ancora fronte comune per aiutare Kiev a resistere all’invasioneRussia, promettendo ulteriori aiuti e nuove armi e cercando di assicurare un continuo sostegno degli Usacausaanche in caso di vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali del 5 novembre. Ciò che il presidente Volodymyr Zelensky invece probabilmente non riuscirà ancora a ottenere sarà una data per l’adesione al, che quest’anno compie il suo 75esimo compleanno. Il bicchiere mezzo vuoto per KievL’attacco russo dell’8 luglio contro un ospedale pediatrico a Kiev, che ha provocato una quarantina di vittime, compresi alcuni giovani pazienti, sembra aver giustificato le richieste dell’, che da mesi chiede agli alleati americani ed europei nuovi sistemi di difesa aerea e munizioni per contrastare i bombardamenti intensificati dal Cremlino.