UFFICIALE – Simonetti saluta Inter Women chiusa la cessione

(Di mercoledì 10 luglio 2024)conclude la sua esperienza con, di cui era ormai una delle veterane dalla promozione in Serie A. La centrocampista proseguirà comunque nel massimo campionato. IN USCITA – Flaminiagiocava per l’dalla stagione 2020-2021, presa in prestito dalla Roma per poi essere riscattata un anno dopo. Era una delle veterane della formazione femminile nerazzurra, ma dopo un quadriennio ha concluso la sua esperienza a Milano. La giocatrice classe ’97 rimarrà però in Serie A Femminile, che ha visto il calendario ufficializzato negli scorsi giorni, potendo anche sfidare la sua ex squadra.lascia l’: trasferimento in uscita LA– “FCnazionale Milano comunica ladi Flaminia: la centrocampista classe 1997 si trasferisce alla Lazio a titolo definitivo”.