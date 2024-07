Trattative a Bruxelles I filo Ue escludono i Patrioti dalle nomine E Meloni può sperare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) + ’Cordonati’ erano e ’cordonati’ restano. Isaranno pure il terzo gruppo più numeroso del Parlamento europeo, ma non otterranno né vicepresidenze dell’Assemblea, né presidenze di commissione. Lo dice chiaro e tondo il capogruppo del Ppe Manfred Weber: "Chi è contro l’Ue non può rappresentarla". Nella ripartizione formale hanno Trasporti e Cultura, ma verranno ridistribuite. I conservatori di Giorgiainvece sono al di fuori di quel cordone sanitario. Otterranno due presidenze di commissione, e per la premier italiana è un elemento confortante: Agricoltura e Bilancio. Così come la decisione di Ursula von der Leyen di consultare il suo gruppo, Ecr, la settimana prossima: con la formazione messa su da Orban, al contrario, ha escluso colloqui di qualsiasi tipo.