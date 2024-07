Tra Wanda Nara e Mauro e Icardi è davvero finita | la conferma ufficiale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 10 luglio 2024)si sono separati di nuovo. La notizia non è più solo una voce di corridoio., showgirl e imprenditrice, hato la rottura inviando un messaggio al programma tv argentino “Pomeriggio America”. “Sono separata, per motivi personali e di salute ho provato ancora una volta”, ha dichiarato. Ana Rosenfeld, avvocata di, hato la separazione. Intervistata da TeleShow, ha detto: “Lo ha già detto lei. È separata. Il divorzio non è stato ancora firmato”.non ha rilasciato dichiarazioni. È tornato in Turchia per gli impegni con il Galatasaray., invece, è rimasta in Argentina, dove a breve inizierà a registrare “Bake Off Argentina”.Leggi anche: ClioMakeUp annuncia la fine del matrimonio con Claudio: «Stiamo affrontando una crisi» La richiesta di divorzio Fonti vicine alla coppia affermano che è stataa chiedere il divorzio.