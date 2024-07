Strage di Erba Olindo e Rosa sperano | nuovo processo o conferma dell’ergastolo?

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Brescia, 10 luglio 2024 - Riaprire il, accogliendo una o più possibili prove, ore l'ergastolo. Giornata di grande attesa, oggi, per l’udienza cruciale davanti ai giudici della Corte d'appello di Brescia che dovranno pronunciarsi sull'istanza di revisione presentata daRomano eBazzi, condannati per ladidell'11 dicembre del 2006 e che causò quattro morti tra cui un bambino di due anni mentre una quinta persona riuscì a sopravvivere. Se il pg di Brescia Guido Rispoli e l'avvocato dello Stato Domenico Chiaro non dovessero replicare sull'ammissibilità delle istanze dei coniugi Romano e del sostituto pg Cuno Tarfusser o se la durata delle repliche anche dei difensori lo consentisse, i giudici potrebbero ritirarsi in camera di consiglio per la decisione.