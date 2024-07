Sondaggi elettorali Swg gli italiani sono a favore del premierato

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Cresce la distanza tra Fratelli d’Italia e Pd Gli ultimidi Swg portano buone nuove a Giorgia Meloni. Nonostante nel complesso la maggioranza non cresca, ma rimanga ferma, Fratelli d’Italia vede un aumento ulteriore di due decimali che lo porta al 29,2%, ovvero il 5,9% in più del Pd, che invece scende dello 0,3% al 23,3%. Inoltre, come vedremo glisembrano accoglierevolmente quelche proprio Meloni ha fortemente voluto. Tornando alle intenzioni di voto, nel centrodestra Forza Italia rimane stabile all’8,5%, mentre Noi Moderati sale di un decimale all’1,1% e la Lega, invece, ne perde tre ed è ora all’8,4%, dietro Forza Italia e dietro il Movimento 5 Stelle, che gode di una crescita dello 0,3% e raggiunge il 10,6%.