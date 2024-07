Sinner e il tabù del quinto set | ne ha persi cinque degli ultimi sei Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 10 luglio 2024)e ildelset: ne hasei. Lo scrive ladello Sport nell’articolo di cronaca e analisi della sconfitta ieri inset ai quarti di finale di Wimbledon contro Medvedev (cheaveva battuto in Austrlia in finale proprio inset, in rimonta). Scrive la Gazza: Jannik è abbattuto. L’ennesimoset perso da un top 10 a livello Slam, dopo quello contro Alcaraz a Parigi, fa male. «Per il momento è dura da ingoiare – spiega dopo aver sbollito un po’ dopo il match –. Era dalla notte che non mi sentivo tanto bene, purtroppo. Non so se sia qualcosa che ho mangiato, comunque non ho dormito bene e sono entrato in campo cercando comunque di dare quello che avevo». Nulla di grave, dunque, probabilmente una congestione: «Sono uscito perché mi girava la testa e il medico ha preferito che mi prendessi qualche minuto per riprendermi.