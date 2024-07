Ragazzo scomparso Giorni di angoscia L’appello della madre | Per favore torna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) VOLTERRA Le sue tracce si sono disperse prima di arrivare in una piscina di Sinalunga, in provincia di Siena, esattamente il 5 luglio. Quel drammatico momento in cui un 14enne originariozona di Volterra, ha lasciato dietro di sé un’ombra cupa e di disperazione. Sul sitocelebre trasmissioneRai Chi l’ha visto? campeggia il suo identikit fra la lista degli scomparsi. Il minore, da quanto appreso, è di origine romena e la sua famiglia vive nel territorio di Volterra. Sono ore drammatiche, e di frenetica ricerca, con il cuorefamiglia dilaniato dall’apprensione e dalla paura. Una disperazione tanto lancinante che ha portato i familiari a rivolgersi a Chi l’ha visto? per lanciare un appello e ritrovare il ragazzino