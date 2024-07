Qualiano | Nuovo abbandono di rifiuti stradali all’Incrocio di Via Palumbo

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 10 luglio 2024)didi Via. Sacchetti bianchi occupano il passaggio pedonale Questa mattina ci è giunta in redazione una nuova segnalazione riguardante l’errato smaltimento deidi Via, dei sacchetti bianchi occupano in parte il marciapiede ostruendo, così, il passaggio pedonale. Ad aggiungersi ai sacchetti anchevari lasciati a terra. Chiaramente è praticamente impossibile stare dietro ad ogni cittadino, specialmente se maleducati come quelli che hanno abbandonato i, ma è anche vero chenon adotta politiche di prevenzione e repressione di questi fenomeni. Non resta quindi all’amministrazione di provvedere alla rimozione prima che quei sacchetti si moltiplichino ed evitare così ulteriori spiacevoli conseguenze.