Pomellato acquisisce il Valenza Setting Lab

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024)Lab (Vsl), rinomato laboratorio di incassatura di pietre preziose con sede nella città dell'oro, in provincia di Alessandria. Come spiegato in un comunicato, la maison di gioielleria milanese punta a rafforzare le proprie capacità produttive, in particolare nel settore dell'incassatura di diamanti e pietre preziose, e a supportare l'espansione internazionale. Questa ulteriore capacità produttiva si baserà sul know-how artigianale e la maestria nell'arte orafa, consolidati dafin dalla creazione nel 1967, e contribuirà alla crescita dell'azienda, portando l'esperienza dei 24 membri del team di Vsl, che includono i fondatori Marcello Monti e Gilberto Dentelli. Insieme a un team di incassatori esperti, che hanno lavorato nellana 'Mg Incassatura', storico partner di