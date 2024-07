Più Patriot per Kyiv meno Patrioti per Putin L’opinione di Mayer

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Petr Fiala, premier della Repubblica Ceca e uno dei principali leader dei Conservatori e riformisti europei insieme alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha dichiarato: “Chiamiamo le cose con il loro nome. Ii per l’Europa servono gli interessi della Russia, consciamente o inconsciamente. E così minacciano la sicurezza e la libertà dell’Europa”. Queste parole certificano in modo inequivocabile la divisione della destra in Europa, caratterizzata da una distanza siderale in politica estera. Il nuovo raggruppamento deii per l’Europa, guidato dal premier ungherese Viktor Orbán, costituisce – alpotenzialmente – una spina nel fianco per la Nato. In questa cornice, anche la vicepresidenza del gruppo (il gruppo al Parlamento europeo) assegnata al generale Roberto Vannacci, eletto nelle fila della Lega e già addetto militare italiano a Mosca, è un segnale da non sottovalutare.