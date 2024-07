Pierpaolo Pretelli non si ferma più | in arrivo la nuova avventura a Roma

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 10 luglio 2024)inarrestabile: lo showman lucano pronto a fare tappa aIl momento dicontinua a essere d’oro. Il modello lucano e fidanzato di Giulia Salemi ha aggiornato i suoi follower da un treno in direzione Capitale, dove ha annunciato che sta andando aper un nuovo progetto. Intervenuto in una storia Instagram, l’ex concorrente del Grande Fratello ha attirato l’attenzione dei fan: “Versoper lavorare a Rocky the musical”. Insomma, il lavoro non sembra mai andare in vacanza né perné per la compagna di vita Giulia, con la quale è riuscito a ritagliarsi qualche giorno di vacanza con il figlio dello showman Leo, e gli scatti postati sui social sono stati utili per i fan a invitare la coppia ad allargare la famiglia nei prossimi mesi.