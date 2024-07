Pescara diciottenne percorre 100 chilometri aggrappato a un treno | l’ipotesi di una challenge social

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ha percorso circa 100attaccato all’Intercity che da Civitanova Marche ha raggiunto. Protagonista unche si èal locomotore di coda del. L’episodio risale a fine giugno. Il giovane, come racconta il Corriere Adriatico, arrivato asi è lanciato dal convoglio cadendo rovinosamente sui binari. Lì è stato trovato da un ferroviere che, vedendolo dolorante, ha allertato la polizia ferroviaria e ha chiamato un’ambulanza. Ilè stato portato in ospedale mentre gli agenti della Polfer hanno iniziato a ricostruire la vicenda. Grazie alle telecamere di videosorveglianza è stato accertato che il giovane aveva percorso tantial. Per lui è arrivata così una sanzione di 516 euro, per avere attraversato zone il cui transito è consentito solo al personale ferroviario.