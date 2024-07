Pensioni 2025 raggiungo i requisiti 41+10 o 42+10 ma non vado subito cristallizzo il diritto?

Leggi tutta la notizia su pensionipertutti

(Di mercoledì 10 luglio 2024) In questi giorni relativamente abbiamo parlato delle nuove misure che potrebbero essere introdotte con la nuova legge di bilancio(Quota 41–Flessibilità dai 64 ai 72, 67+25) e che potrebbero dunque andare a cambiare l’impiantostico attuale dando vita ad una nuova Riforma. Il dubbio di molti che ci seguono é il seguente: “Se verrà approvata Quota 41 tutta contributiva ed io ho maturato iper l’anticipata Fornero,mesi o se donnamesi, ma non sono andato in pensione ed ho preferito continuare a lavorare, perdo ilad andare con la Riforma Fornero qualora fosse sostituita o il mioé cristallizzato?”anticipate, cristallizzazione delo si perde? Alla seguente domanda abbiamo trovato risposta in un articolo redatto da Patrizia del Pidio per Orizzonte scuola, ove rispondendo nel 2021 ad una domanda analoga di una lettrice la nostra collega scrive: “Una volta raggiunti idi accesso ad una misura previdenziale, ilacquisito non viene meno neanche se interviene una normativa che muta istessi.