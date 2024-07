Omicidio di Matteo Vinci confermati i due ergastoli per la morte del 42enne ucciso con un’autobomba a Limbadi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024)i dueper ladi, il biologo di 42 anniconesplosa in pieno giorno il 9 aprile 2018. La Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro ha emesso oggi la sentenza per Rosaria Mancuso e per il genero Vito Barbara che, stando alle indagini della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, sono i mandanti dell’attentato, uno dei più feroci consumati in Calabria negli ultimi anni, in cui era rimasto ferito gravemente anche Francesco, il padre di. Quell’autobomba secondo i pm sarebbe stata una punizione per la famigliache non voleva cedere alcuni terreni ai confinanti Grillo-Mancuso, imparentati con la cosca di, il padre Francesco e la madre Rosaria Scarpulla, in sostanza, non avevano piegato la testa davanti alle richieste dei Mancuso, arrestati nell’estate del 2018 nell’ambito operazione “Demetra”.