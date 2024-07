’NoSound Fest’ a Servigliano Già 5mila biglietti per Tedua

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Tornano ad accendersi le luci sul palco del ‘NoSounddi, con due concerti che si svolgeranno in successione, venerdì 12 luglio cone sabato 13 luglio con Tommaso Paradiso. C’è grande entusiasmo fra il pubblico sia fra i giovanissimi, che fra persone più mature per l’arrivo dei due artisti. L’edizione 2024 del ‘No Sound, è iniziata alla grande con i circa 12.000 spettatori per l’esibizione di Calcutta, e successivamente di circa 4.000 giovanissimi accorsi per seguire il noto cantante partenopeo Geolier. Ora il ‘Parco della Pace’ diè pronto ad ospitare due grandi eventi: venerdì 12 luglio alle 21,30 toccherà al rapper genovese, nome d’arte di Mario Molinari, che ha raccolto subito un grande appeal con il pubblico dei giovanissimi, avviando collaborazione importanti con artisti come Sfera Ebbasta e Rkomi, giusto per fare qualche accenno, ma soprattutto il suo ultimo album intitolato ‘Paradiso - La Divina Commedia Deluxe’, sembra aver accesso la passione del suo pubblico.